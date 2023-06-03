台灣氣質女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，育有一對兒女，但這段豪門婚姻不僅多次傳出亮紅燈，她也被外界形容是「生子工具」，但她都沒出面回應，專心在家相夫教子，近日有網友偶遇許久未露面的郭碧婷，近況引起熱議。

近日有網友在百貨巧遇郭碧婷，表示整個商場只有他認出來，和本人確認後真的是郭碧婷，讓他非常激動，直呼「本人真的很接地氣，尤其背後那個火罐我一度不敢相認」。

只見穿著黑色連身裙的郭碧婷，帶著孩子到遊樂區玩耍，素顏的她帶著口罩，看上去有些疲累憔悴，而背後有許多拔罐痕跡，似乎是太累去調理身體，網友見到她和過去氣質女神形象差很大，身材也不如過去，都不禁感嘆「就像變了一個人」、「結婚後感覺沒有以前的仙女氣質了」、「女人還是得有事業啊」。

但仍有不少人支持她，「美女怎麼樣都是美女啊」、「人家舒適一點怎麼了」、「別打擾人家生活」、「郭碧婷的確很接地氣，但還是一如既往漂亮」、「低調輕鬆過自己喜歡的生活很棒」。