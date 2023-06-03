Aaron Gordon playing like he has not forgotten about what Dwyane Wade did to him during that dunk contest. — Rob Perez (@WorldWideWob) June 2, 2023

當所有人目光聚焦約基奇（Nikola Jokic）和賈瑪莫瑞（Jamal Murray）的金塊內外連線，會如何對付熱火防線時，前幾次系列賽表現稍微靜悄悄的悍將前鋒阿隆戈登（Aaron Gordon），首節就狂取12分輾壓熱火禁區，成為球隊在前半場領先的最大關鍵，就有球迷就在推特發文戲稱，「阿隆戈登打得就像還沒忘記韋德（Dwyane Wade）在灌籃大賽對他所做的事情那樣。」

G1首節阿隆戈登直接將熱火禁區打爆，無論是蓋勒馬丁（Caleb Martin）還是吉米巴特勒（Jimmy Butler）主防，也只能眼睜睜看著阿隆戈登上演各種單打技巧，阿德巴約（Bam Adebayo）是熱火陣中數一數二強壯的禁區球員，但是在他面前有著更嚇人的約基奇，根本是自顧不暇。

也正是因為阿隆戈登率先跳出接掌主攻任務，熱火只能將防守重心移到他身上，這也讓約基奇和賈瑪莫瑞慢慢進入狀態，聯手率領金塊拿下總冠軍賽G1勝利。阿隆戈登曾是魔術隊的重建核心，但當時他的進攻手法粗糙，僅靠著體能優勢在籃底下過活，如今他已精進外線能力及持球進攻，在金塊終於找到了自己的定位。

很有意思的是，在2020年灌籃大賽上，阿隆戈登一記飛越7呎6（約229公分）的佛爾（Tacko Fall）的誇張灌籃，再次成為歷史經典，但評審的給分卻抓走比賽焦點，韋德一次9分的評分，讓阿隆戈登再次失去灌籃大賽的頭銜，在當時也引起不小騷動，連3次爭冠失敗，也讓阿隆戈登宣告不再參加灌籃大賽，而這次挺身而出痛打韋德的老東家熱火，也算是為自己出了一口氣。