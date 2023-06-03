桃園市清潔隊員對外招考體能測驗在元智大學登場，桃園市副市長蘇俊賓（中）3日前往關心考場情況。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市今年清潔隊員對外招考體能測驗今明2天在元智大學體育館登場，這次有4145名考生報名，爭取450名清潔隊員名額，平均錄取率僅1成左右，競爭相當激烈。桃園市副市長蘇俊賓也到場關心考場狀況，除為考生加油打氣外，也提醒環保局應做好各項安全措施，讓考生在良好的考試環境中取得好成績。

蘇俊賓指出，桃園市人口逐年成長，為維持乾淨市容環境，清潔隊員工作負荷日益增加，桃園市長張善政體恤隊員辛勞，特別指示環保局辦理擴編，對外招考450位隊員，並於明年增加清潔隊員161人投入各區加強服務市民，所有新進隊員也將優先投入第一線垃圾收運與環境清潔工作，提升為民服務品質，讓市民有感。

蘇俊賓表示，張善政特別交代要善用高科技技術運用在日常施政上，這次在報考階段就使用AI科技系統取代人工審件，除增加正確率外也大幅減少審件時間，此外在考場報到時也首度啟用考生人臉辨識系統，快速驗證身分，杜絕找槍手代考的舞弊行為。

這次體能測驗男性需負重15公斤、女性8公斤進行30公尺折返跑，共60公尺，再依體測秒數換算分數，測驗過程中也採用紅外線感測精確讀秒，試場也設置CCTV全場監控，若發生任何疑義也可逐秒回放釐清爭議，力求考試公平性。

考場安全部分，除設置充氣緩衝墊讓考生放心衝刺外，也特別改進沙包樣式，以人體工學方式設計，讓考生背負更合貼，內部裝填回收再利用金屬顆粒，減少粉塵逸散避免跑道摩擦力下降，影響考生安全。另外今年特別考量身心障礙人士體能狀況，首創以資源回收分類取代體能測驗，除增加考生資源回收概念外，也可落實考用合一。

蘇俊賓說，目前全市身心障礙者清潔隊員比例已逾6％，高於法規標準3％，但市府考量照顧身心障礙市民的就業需求，這次召考再增設5位身心障礙者員額。市府「三管齊下」提升環境清潔量能，包括透過擴大清潔隊員額編制；秉持公平、公正、公開原則召考；未來錄取後，也將精進人員考核，避免同工不同酬情形，盼讓更多有能力的同仁投身服務市民行列。

環保局長陳世偉表示，第一試體能測驗成績將於現場供考生確認，體測結果將在6月6日下午2時於招考網站開放考生查詢，並通知體測成績前1800名考生參加6月18日的筆試，最後提醒考生記得攜帶入場證及身分證明文件應試，預祝考試順利金榜題名。