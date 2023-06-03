周湯豪今晚在高雄巨蛋開唱，演唱會全面優化。（環球音樂提供）

周湯豪演唱會有如大型時尚秀。（環球音樂提供）

周湯豪今晚首登高雄巨蛋開唱，全場嗨翻。（環球音樂提供）

周湯豪今（３日）晚在高雄巨蛋舉辦「REALIVE」演唱會，他身為創意總監、視覺統籌、造型與舞台設計等多職，要求演唱會全面優化，他說：「13年終於來到高雄開演唱會，高雄久等了！你們好不好？今晚要毫無保留OK。」全場粉絲瘋狂尖叫，接著他表示要喝水，卻因戴墨鏡看不清楚，俯身拿水時險些滑倒，大呼「很黑」，幸好虛驚一場。

周湯豪今晚身穿白色西裝飆唱〈Good Life〉、〈All These Girls〉等夯曲開場，瞬間引爆全場，唱到〈Level up〉，他開心大喊：「高雄所有人站起來吧！」全場1萬2000名粉絲起身搖擺，還有熱情的女粉絲朝台上丟內衣內褲，表達對他的愛。

他唱到〈Fuck with me〉時，6名性感辣妹扭臀挑逗，屁股蛋全都露，他順勢輕拍了其中一名女舞者屁股，全場嗨翻。隨後他向大家道歉「這首歌在台北場結束後還是沒發行，但是今天聽得到」，帶來〈I know I can〉。

周湯豪去年台北小巨蛋演唱會叫好叫座，今移師高雄開唱，不僅6套服裝全換新，燈光視訊三分之一重新修改，昨晚他還特別去瑞豐夜市拍片，把在地風情加入演唱會VCR，並加碼演唱〈你是我的菜〉回應粉絲的愛。

為了今晚演唱會，周湯豪從1個月前就開始練舞，身為「甜食控」的他，不僅戒糖、戒澱粉、每天健身，身材精壯不少，目測約瘦身5公斤，舉手投足都散發滿滿費洛蒙。現場有粉絲給他吃牛奶球，他則開心說：「我好久沒有吃到牛奶球了，謝謝剛才給我吃牛奶球的朋友，謝謝你救了我！」