民進黨2024總統參選人賴清德副總統「嘉義市信賴台灣之友會」3日舉辦成立大會，前議員江熙哲（江總）擔任會長，賴清德頒授百工百業後援會證書，遠東機械前董事長莊國輝、嘉邑城隍廟董事長賴永川、林聰明沙鍋魚頭負責人林聰明等人同台受頒。
這場「嘉義市信賴台灣之友會」由立委王美惠、江熙哲發起，民進黨籍市議員僅有黃敏修出席，蔡文旭、黃露慧、黃大祐、黃盈智、林煒軒均未到場，無黨籍市議員蔡坤叡、李奕德站台，相當程度呈現綠營地方的分裂現況，仍有待整合。
賴清德於嘉義市信賴台灣之友會成立大會後，偕王美惠、江熙哲參訪遠東機械，莊家兄弟姐妹4人包括大哥莊國欽夫婦、老二莊富美、老三現任董事長莊惠美，老四前董事長莊國輝都陪同，而莊國欽是國民黨前立委，這個非公開行程，被認為拔椿意味濃。
遠東機械已成立70年，莊家兄弟姐妹各有政治立場，莊國欽曾代表國民黨當選嘉義市立委，莊國輝則是挺已故前總統李登輝，這次是嘉義市信賴台灣之友會的工業團體代表。
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