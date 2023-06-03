賴清德副總統授證信賴台灣之友會百工百業後援會證書給林聰明沙鍋魚頭負責人林聰明。（廖素慧攝）

賴清德副總統授證信賴台灣之友會百工百業後援會證書給嘉邑城隍廟董事長賴永川。（廖素慧攝）

賴清德偕王美惠、江熙哲參訪遠東機械。（王美惠立委提供／廖素慧嘉市傳真）

賴清德偕王美惠、江熙哲參訪遠東機械並座談互動。（王美惠立委提供／廖素慧嘉市傳真）

民進黨2024總統參選人賴清德副總統「嘉義市信賴台灣之友會」3日舉辦成立大會，前議員江熙哲（江總）擔任會長，賴清德頒授百工百業後援會證書，遠東機械前董事長莊國輝、嘉邑城隍廟董事長賴永川、林聰明沙鍋魚頭負責人林聰明等人同台受頒。

這場「嘉義市信賴台灣之友會」由立委王美惠、江熙哲發起，民進黨籍市議員僅有黃敏修出席，蔡文旭、黃露慧、黃大祐、黃盈智、林煒軒均未到場，無黨籍市議員蔡坤叡、李奕德站台，相當程度呈現綠營地方的分裂現況，仍有待整合。

賴清德於嘉義市信賴台灣之友會成立大會後，偕王美惠、江熙哲參訪遠東機械，莊家兄弟姐妹4人包括大哥莊國欽夫婦、老二莊富美、老三現任董事長莊惠美，老四前董事長莊國輝都陪同，而莊國欽是國民黨前立委，這個非公開行程，被認為拔椿意味濃。

遠東機械已成立70年，莊家兄弟姐妹各有政治立場，莊國欽曾代表國民黨當選嘉義市立委，莊國輝則是挺已故前總統李登輝，這次是嘉義市信賴台灣之友會的工業團體代表。