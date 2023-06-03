韓國釜山日前發生一件23歲女性假扮學生家長上網徵求家教，殺害同齡女家教後棄屍案件，引發社會對這類媒合app安全性的擔憂；業者也指出現行法規的安全疑慮。

根據釜山警察廳公布資料，23歲女性嫌犯鄭有靜（音譯）在4月24日第一次透過家教媒合app認識被害人A某，涉嫌在4月26日傍晚前往A某家中，將她殺害後毀屍丟棄在慶尚南道梁山市一處草叢中。

警方召開審議委員會後依此案嚴重性決定公開嫌犯姓名、年齡等資料與照片。鄭有靜起初在接受警方訊問時聲稱是因與被害人起了口角，偶然犯下罪行；但後來改口表示：「因為試試殺人所以才那樣。」

據警方調查，鄭有靜在家教媒合app假扮學生家長，向被害人聲稱為中學3年級的女兒徵求家教，之後帶著旅行箱前往被害人家中，行凶後用旅行箱將部分屍身帶走後丟棄。

警方指出，待業的鄭有靜在調查中表露出對英語的厭惡，表示自己「英文很爛，只有中學3年級水準」，推測她可能因此找上擅長英文的被害人行凶。根據鄭有靜的網路搜尋紀錄，她從約3個月前就開始搜尋「沒有屍體的凶殺案」關鍵字，在圖書館借閱大量犯罪相關書籍，很有可能是預謀行凶。

這起震驚韓國社會的案件也使家教媒合app安全性與相關法規適切性受到輿論關注。鄭有靜使用的app聲稱為全國最大家教媒合平台，登錄家教會員數達44萬名、學生及家長會員達123萬，代表使用率相當高。但實際上對學生及家長會員並未要求實名認證，只要有聯絡手機即可使用，登錄為家教的會員則是姓名、照片、學歷等基本資料全公開。

該平台公司代表接受媒體訪問時表示，日後將強化個人資料認證要求，app也已公告未來所有會員都必須透過實名認證才能進行家教諮詢。

身為實際從業者，該平台也指出，韓國現行法規規定個人家教只能在自家或學生家中教學，以現實狀況而言並不適切，這也是家教老師無法在咖啡廳等相較安全的場所上課，只能選擇危險性較高的選項。

事實上，這並非韓國家教媒合app首次出現犯罪情形，去年8月就曾發生20多歲男性以家教為由將大學生誘騙到家裡嘗試性侵，過去也有男高中生透過app向女性家教發送騷擾訊息。

家教平台相關人士指出，平台方每個月約收到3到4件性騷擾申訴，更嚴重的案件大約1到2年就會出現一次。