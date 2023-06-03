大陸央視曝光的新型艦載機影片，疑似第五代匿蹤多用途戰鬥機「殲-35」。前立委蔡正元表示，大陸發展匿蹤多用途的戰鬥機，也要破解美國F-35的匿蹤功能。大陸發展「遨龍雷達」，可望在波段以外探測到F-35的匿蹤功能。

蔡正元今(3日)在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，大陸第五代戰機不斷出現，不意外。技術、材料已經成熟了，而且要擴大產能，以大陸的製造能力而言，一點都不成問題，只是適用性如何。

蔡正元指出，大陸現在軍事武力的發展，不只要發展匿蹤多用途戰鬥機，更重要的，他們也要破解美國F-35的匿蹤功能。所謂匿蹤並不是躲著讓你看不到，而是讓雷達看不到，雷達波段基本上是固定的，如果特殊的雷達波段能夠拉長，包括F-35就很容易被探測出來。因為躲雷達波是靠外型、塗料，及整體飛行的設計，而大陸發展的「遨龍雷達」，能夠在波段以外探測到，F-35的匿蹤功能就不重要了。

蔡正元接著表示，大陸發展「遨龍雷達」，是要專門對付F-35，因此如果大陸要發展殲-35，應該更懂得如何去躲避雷達的探測。