桃園市政府今辦理112年全國中等學校運動會績優選手頒獎活動，桃園市長張善政出席表示，桃園市代表隊於今年全國中等學校運動會榮獲81金75銀120銅，總計獎牌數276面的佳績，名列全國第4名，在各項目中獲得前6名的選手更達542位，表現十分優異，期盼在各界的支持與努力下，未來再創佳績。

張善政指出，這次市府頒發體育獎金總計4116萬4400元，其中核發選手、教練及學校的績優獎勵金共計1533萬2400元、補助前3名選手培訓補助金共計2563萬2000元，可用於平日所需營養金及生活費等，期盼讓優秀的選手們在練習時無後顧之憂，生活上獲得更好的照顧。

桃園市教育局長劉仲成說明，今年全中運4月在新竹縣圓滿閉幕，桃園市獲得前6名的選手可獲得選手獎勵金總計833萬元，前3名的教練可獲得獎勵金總計250萬元、前6名的績優學校可獲得績優獎勵金總計470萬2400元，發出共1553萬2400元獎勵金鼓勵學校、教練及選手。

劉仲成表示，獲前3名的績優選手，市府更加發選手培訓補助金共計2563萬2000元，共計發放4116萬4400元獎勵金暨培訓補助金，希望讓更多有潛力的優秀選手被發掘，持續為桃園爭光。