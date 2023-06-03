民進黨爆發多起性騷吃案風波，黨主席賴清德、總統蔡英文也都為此道歉。政治劇集《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書表示，民進黨支持者不應該用「大局」論述拉其它政黨來比較，因為民進黨從黨外時期開始，吸引選民的就是「就是你們不像別黨那麼爛，你們是勇敢的，你們是有價值有標準的，不是嗎？」

在民進黨被爆出性騷案後，不少網友也都關注國民黨、民眾黨過去曾傳出相關事件。汪怡昕認為，論述不該一直用「把民進黨打死了，接替的就是更爛的xx黨」，這種「大局為重」的論述大可不必。他也認為，不需要一直上綱到「聖人黨」，從來沒人期待民進黨是「聖人黨」，有些人不要自己紮稻草人自己打，再喊冤。沒有用的，只會讓人生厭！

汪怡昕表示，會用這種論點的，只是因爲受害者不是你，或你根本是共犯，省省吧，換一句話來說，如果民進黨會因爲抓出bug就被打垮的話，那就表示這個黨本來就該垮了！再提醒一次，沒有「價值」就沒有「大局」！

汪怡昕也說，「也不用拉別的黨來比較，因為從黨外時期開始，你們用來吸引選民的，就是你們不像別黨那麼爛，你們是勇敢的，你們是有價值有標準的，不是嗎？在權力掌握7年後，你們內部養出多少爛人？有多少咖小是乘風起飛結果私心為惡的豬？你們不清楚嗎？有要處理嗎？」

汪怡昕也喊話，2022怎麼輸的？難道只是大家對民進黨吹毛求疵嗎？2024這局，民進黨沒有穩贏的，別天真了，希望有些蠢蛋別再詭辯轉移焦點幫倒忙了！事情還沒了，後面還有。遇到事情，就拿出態度好好面對吧，別再想一些奇奇怪怪的爛招，2022用那些爛招輸成那樣，還看不懂？