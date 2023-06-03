22歲女歌手李芷婷擁有充滿爆發力的嗓音，因參與《2019中國好聲音》、《聲林之王》選秀節目而走紅，感情方面也備受矚目，她跟饒舌歌手湯竣博(Jinbo)去年9月分手鬧得沸沸揚揚，讓李芷婷陷入低潮，如今9個月過去，她在IG上傳一段影片，提起這段感情，坦言：「一度覺得世界崩塌了」，並表示：「真的是戀愛腦爆了。」

李芷婷跟湯竣博交往1年多後，去年4月大方認愛，還曾上傳親密照，談及性愛次數，行事作風相當高調，沒想到小倆口之後居然開直播吵架，李芷婷指控男方以前就很花心，未料交往後抓包他開小帳，還偷跟女生聊天，甚至開玩笑要求三人行，讓她很沒安全感，對此，男方澄清沒有踰矩，也承認過去很愛玩，但已經收斂許多，反倒是李芷婷每次吵架都會提起此事，讓他感到非常困擾。

後來李芷婷9月突然退追男友IG，同時寫下「解脫」2字，並隱藏有關男友的貼文，兩人正式分手，接下來的日子，李芷婷鮮少談感情事，花了許多時間療傷，今(3日)，她在IG談及分手經歷，表示自己必須承認戀愛腦爆了，把生活重心都放在男方身上，捨棄身邊許多人事物，導致分手之後，感覺世界要崩塌了，而且覺得自己沒有價值，相當沮喪。

李芷婷表示她有2、3個月以酒精來麻痺自己，坦言：「生活亂糟糟的」，後來搬到板橋新家，從室友身上，她學到每天必須有一件必做的事，無論是打掃或澆花都好，從中得到成就感與儀式感，最後李芷婷說出對前一段感情的體悟：「無論多愛一個人，或者你是單身，記得聽聽內在的聲音」，並呼籲：「請不要抵抗心魔，得與它共存」，如此一來，便會慢慢找回生活的重心。

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