俄羅斯對烏克蘭的入侵造成了高昂的地緣政治代價，造成數以萬計的軍民喪生，但英國經濟媒體最新的分析指出，俄羅斯國實際上在戰爭方面的支出其實很少，眾所週知，俄羅斯聯邦國內生產毛額（GDP）大約只等於一個中國大陸的廣東省，而烏俄戰爭所耗費的軍費，竟只佔該國全年GDP的3%，本篇報導額外彙整瑞典以及德國智庫數據，從經濟面向切入這場戰爭。

Call sign Pokémon.

Last night, this brave soldier serving in @ng_ukraine shot down a russian missile with an Igla MANPADS.

Well done, Pokémon! Gotta catch ‘em all! pic.twitter.com/TnvCgyqYAT — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 29, 2023

綜合《商業內幕》（Business Insider）和《經濟學人》（The Economist）1日報導，以及歐洲智庫資料。烏俄戰爭對於俄羅斯所產生的財政成本，即花費在軍人和軍備上的總體開支，約佔俄羅斯GDP的3%，也就是670億美元（約2兆新台幣）這個金額和比例是透過比較莫斯科國防預算入侵前預測的支出，與實際支出所得出的。

從歷史標準來看，烏俄戰爭相對於過去的戰爭較少。例如，蘇聯在二戰期間的開支約佔其GDP的61%，而同時期的美國將約50%的GDP用於戰爭。不過，3%的開支相對於蘇聯入侵阿富汗時的GDP佔比，仍然高上許多，當時僅約為0.4%。

作為一個參考值，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告指出，烏克蘭2022年的軍事支出GDP佔比來到了34%，而德國基爾研究所（Kiel Institute）截至今年2月24日的統計數據指出，西方國家包含美國在內，已經援助了烏克蘭1560億歐元（約新台幣5.13兆）的各類援助，包含武器裝備和直接金援的部分，西方各國提供給烏克蘭的支持，已經超過了俄羅斯投入這場戰爭的2倍以上。

美國出兵阿富汗20年間，總共軍事支出為2.26兆美元（約新台幣69.34兆），換算下來平均每年3.46兆新台幣的軍事支出，每年在阿富汗的軍事支出，仍然比俄羅斯入侵烏克蘭的支出多了將近1.5倍。

俄羅斯在烏克蘭戰爭的相對低開支有幾個原因。其中一個原因是政治因素，莫斯科當局一再將這場戰爭稱為「特別軍事行動」(SMO），這直接限制了軍費之於全國GDP的法定佔比。

另外還有經濟上的考量，透過印鈔票以籌措戰爭資金，將會推高通脹率，並給俄羅斯公民帶來壓力。如果舉債轉嫁給銀行也會產生同樣的影響，而這2種選擇又可能損害俄羅斯總統普丁的政治目標，所以沒有實施。

此外，支撐軍隊作戰的科技比以往任何時候都更先進，這意味著軍隊在戰爭中需要投入的人力和機械更少。而本報先前報導有關國有化軍工企業複合體和私人軍工企業的結構差異，也是造成軍備價格低廉的原因。

報導指出，這場戰爭導致了俄羅斯受到西方廣泛的制裁，重塑了全球石油流動和貿易，並侵蝕了俄羅斯的能源霸主地位。西方國家禁止或抵制俄羅斯的商品，迫使莫斯科尋求其石油和其他商品的替代市場。

但過去數個月以來，多國的報導指出俄羅斯仍然透過印度、沙烏地阿拉伯等數十個國家中介，毫無障礙的輸出石化能源、商品到西方國家。又或者透過中亞國家中介，輸入各式各樣遭到西方禁運的電子產品、元件。