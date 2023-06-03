中原大學第65屆畢業典禮前校園巡禮活動。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原大學畢業典禮，中原大學教職員生百人詩班獻唱。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原大學校長李英明鼓勵畢業生慎用數位科技，造福人群，成為改變世界的力量。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

中原大學第65屆畢業典禮3日於中正樓禮堂盛大登場，中原大學董事長張光正致詞。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中原大學3日舉行111學年度畢業典禮，歷經3年多疫情再度迎來實體畢典，畢業生和家長都格外興奮，校園內外喜氣洋洋。中原大學校長李英明表示，進入數位時代，與數位相關科技日新月異發展，期許同學畢業後讓自己數位轉型，且要慎用數位科技，造福人群，成為改變世界的重要力量。桃園市長張善政也到場勉勵同學，勇於接受挑戰、充實人生每1分鐘，持續吸收經驗、精進自我能力。

中原大學第65屆畢業典禮今於中正樓禮堂登場，李英明表示，中原大學秉持全人教育理念，除培養學生專業知識，也重視學生博雅跨域素養，使學生具備解決未來問題關鍵能力，且有面對未來的智慧。相信中原畢業生是體現全人教育理念、有全人素養的具未來性人才，有能力改變世界，讓世界愈來愈美好。

中原大學董事長張光正分享中原大學近期榮譽事蹟，包括連3年學士班新生註冊率100％、連2年榮獲教育部高等教育深耕計畫私立綜合大學最高補助金額、連2年蟬聯UVL大專排球聯賽公開一級男子組冠軍，以及睽違32年再度承辦全國大專校院運動會圓滿成功，也讓全國民眾看見這項在桃園發光發熱的重要賽事。

張善政表示，自己一路走來經多次職涯轉換，在美國獲博士學位後，陸續任職於台大土木系、國科會、宏碁與Google，後續入閣擔任政務委員、科技部長、行政院副院長及院長。2016年卸下行政院長職務後，他當起快樂假日農夫，爾後歷經成為副總統候選人，去年接受徵召參選桃園市長，有幸當選市長，進而能認識桃園這座城市所面臨的機會與挑戰。

張善政指出，以在中原大學學習到的能力，相信畢業生在未來職涯中會有成功發展，當然也會面臨許多選擇，勉勵同學當未知挑戰出現時，要勇於接受挑戰，不要放棄學習成長與吸收經驗的可能，並提醒畢業生人生或有成功與失敗，但歷經考驗與挑戰，人生閱歷會更圓滿。

中原大學學務處提到，畢業生致詞代表為企管系昌佳雯及國貿系陳約翰，分別具有原住民及外籍生身分，他們感謝中原大學是個最包容的大學，有著最大的彈性空間，讓他們在中原找到特別的自己，認同自己、也蛻變成有能力幫助社會的人。今年畢業典禮邀請到美國天普大學（Temple University）化學系講座教授戴海龍擔任主講人，他期勉畢業生不要怕跨出第一步，只要找對的方向、做好準備、努力與堅持、發揮想像與創作，未來一定會成功。

中原大學表示，今年畢業生人數約3700多人，其中「中原大學與美國天普大學商學管理雙學士學位學程」誕生第一屆畢業生，共有9位學生同時取得2校學位，成為炙手可熱的國際人才。中原大學全球校友總會總會長方俊能在畢業典禮上也不忘提醒學弟妹加入校友會，中原大學目前校友人數超過14萬人，在全球5大洲、30個校友會遍布各國，將提供中原畢業生豐富資源與後盾。