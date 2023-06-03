民進黨昨( 2 )日接連爆出多起性騷擾事件，引發全網討論，臉書粉專「公民1945行動聯盟」昨也製作哏圖，仿造過去中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎新增確診病例的圖卡風格，製作「今日民進黨性騷擾吃案例」，今日也再度更新最新「校正回歸」數據，「本日新增15(校正回歸12)例」、「累計18案(本土17境外1)、累計辭職3人」。

「公民1495行動聯盟」昨日下午先貼出第一波「今日民進黨性騷擾吃案例」哏圖，馬上就被網友笑說還有更多個案沒有列上去，「公民1495行動聯盟」也吐槽：「這種爆料速度誰跟得上啊？明天再校正回歸吧」。

「公民1495行動聯盟」今日也信守承諾貼出哏圖，６月３日「今日民進黨性騷擾吃案例」，列出本日新增15例，含校正回歸12例；累計18案，本土17例、境外1例；累計辭職3人。

據「公民1945行動聯盟」的哏圖描述，他所列出的15案中，包括謝長廷之友會某理事遭女黨工提告襲胸、親綠插畫家被揭發騷擾小模及外流私密照、人選之人編劇簡莉穎及其它幾名女性指控流亡作家性騷擾，以及新聞上爆出的民進黨前青年部主任蔡沐霖、前黨工陳右豪、張姓政治評論員、民運人士等相關案件。

「公民1495行動聯盟」吐槽，「過了一晚上果然大爆炸，連大陸流亡民運人士和藏族流亡作家都湊上熱鬧了，我就是在等這個大場面」，他也吐槽，「不過我好奇的是這回要如何幫這些倒楣受害者安上「中共同路人」的罪名？畢竟這些受害人、加害人都是綠營自己爆出來的，總不能說藍白紅黃黨能指揮這些民進黨加害者的性器官和手腳吧」。

網友也留言，「性騷擾群聚現象」、「欸照這個指數級成長，一個禮拜就破萬了吧」、「以後是不是可以請阿中每天下午兩點開記者會來公布數字」。