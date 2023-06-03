2023桃園管樂嘉年華開幕表演3日晚間在平鎮新勢公園盛大登場，桃園市長張善政出席聆聽。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園管樂嘉年華登場，開幕表演3日晚間在平鎮區新勢公園盛大演出，桃園市長張善政出席表示，桃園管樂嘉年華的開幕表演精彩萬分，邀請國家級軍樂隊國防部示範樂隊、日本國際知名長笛演奏家工藤重典及歌手林芯儀進行演出，皆是令人期待的節目，期盼市民朋友能盡興享受優質的音樂饗宴。

張善政指出，管樂嘉年華已成為桃園音樂盛事的招牌，也是北台灣重要的管樂節慶，今年活動於6月3日起至11日登場，陸續將有古典、現代、爵士等各類型的音樂演出，並邀請桃園在地音樂家參與演出，希望讓桃園的音樂風氣愈來愈好。

桃園市文化局長邱正生表示，桃園管樂嘉年華今年邁入第19屆，除邀請國際知名管樂表演團隊來台演出交流，也提供桃園傑出演藝團體與學校社團表演平台，獲廣泛迴響，已是桃園年度音樂盛典。

邱正生說，今年活動於6月3日至11日於新勢公園熱鬧展開，除精心策畫開閉幕演出、跨界製作音樂會等5場風格多元的戶外大型管樂音樂會，也特別規畫3大主題管樂小舞台與市集區，分別為爵士微醺區、流行文創區及古典親子區，歡迎鄉親踴躍前來一飽耳福，更多活動詳情可至「桃演本舖」臉書專頁查詢。