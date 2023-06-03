現代人習慣用手機聯繫，三不五時就要「LINE一下」。不過一名年輕網友抱怨，傳訊息給某位長輩後，對方竟然只回了一個字「喔」，接著又指使他辦事，讓這名網友覺得感受很差。對此，有一票人認為這樣傳訊息真的很冷漠，「是世代間的代溝」，不過也有人說是他過度解讀。

原PO在論壇《Dcard》發文直說：「不太喜歡跟長輩用LINE溝通」，表示最近和長輩傳LINE討論事情時，對方竟然只回了一個字「喔」，接著又用指使的口氣要他幫忙跑腿，讓他瞬間怒火中燒，「就回一個喔是什麼意思，我真的是常常用LINE講話講到生氣欸」。

原PO無奈，可以理解長輩可能不習慣使用表情符號，或是不會加入語助詞讓文字不要這麼冷冰冰，因此他選擇忍氣吞聲，不和長輩爭論傳LINE的用字遣詞。

貼文曝光後，有一派網友猛點頭，「我媽之前也會這樣回，後來我說這樣看起來很冷漠，他偶爾也會學我回『喔虧』」、「懂你感覺，其實就是世代間的代溝」、「真的，我老闆也是」、「哇塞！原來不只我有這種困擾」。

不過也有人抱持相反看法，「喔有怎樣嗎」、「長輩的喔就是喔，年輕人總愛把喔想成喔，喔就是喔，別想太多了喔」、「我覺得還好，用詞蠻中性的，你自己對一些用詞有刻板印象吧」。