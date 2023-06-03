為了搶奪市場與壓制競爭對手，美國晶片大廠德州儀器（TI）開始進行沒有底線的降價。陸媒引述業者分析稱，預料此舉將引起晶片新一輪的大廝殺，這次降價對中國本土晶片廠而言，完全是地獄級的殺手鐧。

據《快科技》報導，經歷了營收和淨利潤連2季下滑後，德州儀器（TI）今年5月全面下調了中國大陸市場的晶片價格，試圖在中國經濟復蘇前的至暗時刻，通過降維打擊搶佔更多的市場份額。

報導指出，德儀此舉既是搶奪市場，同時也是打壓競爭對手。此次德儀在中國市場降價主要影響的是通用類比晶片，對於較為分散的各類專用類比晶片市場影響則參差不齊。其中，電源管理晶片（PMIC）和信號鏈晶片則是受到此次降價策略影響的重災區。

大陸類比晶片廠未具名的高層管理人員透露：「德儀這次降價沒有固定幅度和底線，完全比照大陸國產晶片價格來，目的就是打擊競爭對手。」

報導分析稱，很顯然地，德儀在電源管理晶片方面有意與大陸本土廠商開啟價格戰。由此可以預判，從電源管理晶片開始，類比晶片將開始新一輪的大廝殺。

大陸晶片業者還表示，德儀這次無底線地降價，針對的就是大陸晶片公司，就是一定要壓到比國產的便宜，「不誇張的說，德俄的降價直接讓類比晶片市場競爭從Hard（困難）難度，直接降到Hell（地獄）等級。」