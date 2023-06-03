執教太空人後始終飽受噓聲壓力，73歲老教頭貝克（Dusty Baker）終於在去年率隊奪下世界大賽冠軍，今（3日）碰上老對手天使賽前，貝克似乎對於日籍球星大谷翔平的跑壘速度感到特別著迷，大讚他能跑的比鹿還要快。

大谷翔平生涯交手太空人，對戰打擊率只有2成16，本季面對太空人2場登板也都是吞敗收場，但貝克依然肯定大谷翔平投打兩端的發揮，「他改變了棒球規則，任何能讓規則變動的人，都會是一個偉大的球員，這傢伙能跑贏一頭鹿，可以將球投到100英里，也能把球打到1英里遠外。」

根據美國數據網站《Codify Baseball》的資訊，身高193公分的大谷翔平擊球後，曾經只花了4.16秒就站上一壘壘包，身體協調性令人大感不可思議。大谷翔平在大聯盟新人時期，曾談到自己需要加強盜壘技巧，但這段話遭到當時總教練索西亞（Mike Scioscia）反駁，「只要我們給他機會去跑，就能得到很好的結果，他的速度就擺在那，但我沒有注意到他說的那些缺陷。」

大谷翔平今以先發投手身分登板，雖然本季被外界詬病的四死球數，這場比賽只出現1次，但仍逃不過太空人打者的大棒重擊，被敲出2轟成為重傷害，最終大谷翔平以107球主投6局，被敲9安狂失5分，送出6K、1保送，吞下本季第2敗，2場敗仗皆出自於太空人之手。