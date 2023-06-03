民進黨近日深陷性騷疑雲，短短兩日爆出超過多案，連參選總統的黨主席賴清德都忍不住說出重話。台中市長盧秀燕今（3）日邀請新北市長、國民黨總統參選人侯友宜剪綵台中市沙鹿深波圖書館重新開館，兩人怒批性騒惡狼，民進黨立委林靜儀全程站在兩人身後接受聯訪，轉頭卻搬出20年前學生性騷舊案猛酸盧秀燕，此舉引發國民黨台中市黨部主委顏文正怒嗆林靜儀「被政治戳瞎雙眼了嗎？」

林靜儀受訪稱，受性騒女學生20幾年後出來講話，市府依然不理，在人本基金會、民意代表不斷要求，台中市府才被動處理，如果盧市長會憤怒的話，請也為那些受傷女學生憤怒。

顏文正說，台中市政府處理的案子是20多年前的校園性騷擾案，不在盧市長任內，盧市府還認真處理、擴大調查，反觀民進黨被踢爆的案子不但是近年的新案，還疑似被黨政高層「吃案」。

顏文正怒批，林靜儀身為國內女權先驅，是被政治戳瞎雙眼了嗎？先是成為封殺檢討性騷的共犯，如今更不敢提到性騷導演的名字，也不敢直接譴責導演，難道是在保護加害者嗎？