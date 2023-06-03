哈林今出席hito流行音樂獎頒獎典禮。（羅永銘攝）

「hito流行音樂獎」頒獎典禮今晚（3日）在台北小巨蛋舉行，HUSH以專輯《娛樂自己》入圍本屆金曲獎年度專輯、最佳華語專輯及最佳華語男歌手獎3項大獎，他穿誇張墊肩造型的鮮紅色運動風格華服，亮麗出席hito典禮獻唱〈都會愛情三角習題〉，受訪問及入圍金曲心情，他坦言感觸頗深：「這幾年大家好像對於創作的關注多過歌手，（這次）可以入圍歌手感覺真的有被看到。」期待拿男歌手獎，「專輯獎我不敢想」。

徐佳瑩（LaLa）以專輯《給》入圍金曲最佳華語女歌手等7項大獎，今晚獻唱〈沒有第三者的分手〉，將這首歌第一次公開演出獻給hito典禮。受訪問她有沒有信心拿下第2座金曲歌后獎座？LaLa謙稱：「夜深人靜時仔細一想，我好像沒有拿2座的面相，拿獎要很大的緣份。」最想拿作曲人獎，「對我寫歌這件事是很大的鼓勵」，期待金曲戰袍「氣勢十足」，才會有一種「LaLa is back」的感覺。

戴佩妮以專輯《被動的觀眾》入圍本屆金曲獎最佳華語女歌手及最佳作曲。今出席hito頒獎典禮，也是她時隔7年重返小巨蛋演出，問她對於奪得金曲獎信心？「一樣平常心，講了這麼多年平常心大家都不相信，我不是斤斤計較的人，上次就沒有入圍，能夠入圍就很不錯了，團隊比我還開心」，認為每位入圍者都是贏家。

庾澄慶（哈林）今首唱新歌〈On My Way〉，全場頓時變成萬人KTV大合唱；受訪提及他日前無端遭爆「突發心臟病離世」噩耗，經紀人當時緊急出面澄清，哈林昨說：「反正我人就在現場，狀態看起來很自然、也不是裝出來的，我們有跟律師研究怎麼處裡。」