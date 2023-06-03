媒體人爆藍委餐敘性騷 侯友宜籲黨中央「絕不能輕忽」 22:132023/06/03 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 媒體人爆藍委餐敘性騷，侯友宜呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨性騷案延燒，媒體人董成瑜今在臉書透露，曾經在一場任職媒體與藍營要角的聚會上，被一名時任縣長、如今是立委的人士性騷擾「抱著我的頭親我」。對此，侯友宜競選工作室表示，針對媒體工作者自述，曾遭不當行為侵犯，侯友宜重申，絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。 侯友宜並呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。 #侯友宜 #媒體人 #性騷 #黨中央 #輕忽 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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