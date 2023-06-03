民進黨性騷案延燒，媒體人董成瑜今在臉書透露，曾經在一場任職媒體與藍營要角的聚會上，被一名時任縣長、如今是立委的人士性騷擾「抱著我的頭親我」。對此，侯友宜競選工作室表示，針對媒體工作者自述，曾遭不當行為侵犯，侯友宜重申，絕不允許，更不會坐視，任何侵犯個人身體自主權的行為，任何政黨皆然，不容有任何妥協。

侯友宜並呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。