健身網紅「麵包包」擁有1.1萬粉絲追蹤，3年前自曝罹患胰臟癌4期，經常在社群平台分享抗癌歷程，正能量的態度鼓舞許多粉絲，沒想到她日前坦言根本沒罹過癌，甚至被抓包化療、流血、掉髮等照片都是盜圖而來，對此，罹患4期胃癌的女星唐玲不免搖頭：「這是對癌症患者的侮辱。」

唐玲表示癌症是嚴重的疾病，患者必須經歷手術、化療等艱辛又複雜的治療，造成身體跟心理上的副作用，沒想到居然有網紅謊稱罹患癌症，博取關注度後詐騙粉絲，讓她感到很誇張，坦言：「這種行為不僅是不道德，也是對於癌症患者的侮辱」，因為這會破壞大眾對慈善事業的信任，以致減少捐錢給真正病患的意願。

唐玲表示麵包包這種詐騙行為極為卑劣，警示大家在社群媒體上，遇到自稱癌症患者，應該先懷疑是否屬實，保持理智和客觀，避免被情感和同情所影響，把資源投入給真正需要幫助的人，包括癌症患者和家屬，並共同譴責任何形式的詐騙和不道德行為。

文章一出，有癌友現身怒喊：「那位網紅那麼想要癌，我的可以送給他。何苦要利用癌症來博取某些利益或聲量？」唐玲回應：「我的也給她」，另一名癌友則說：「我多希望我有健康的身體，社會上竟然有人拿癌症來詐騙，好生氣喔！」唐玲說：「正常人都希望有健康的身體」，也有癌症患者家屬表示爸爸去年癌逝，很能體會癌症的治療十分痛苦艱辛，並非任何人都熬得過，因此看到麵包包的行為感到很憤怒，見此，唐玲深感認同，寫下：「同感與祝福。」