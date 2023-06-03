澎湃新聞報導，大陸近半數居民感染幽門螺桿菌，防控面臨巨大挑戰。大陸首部《中國幽門螺桿菌感染防控》白皮書（白皮書）3日正式發布，提出了「預防為主、防治結合的原則下，以基層為重點，把幽門螺桿菌防治融入當地政策，多措並舉，聚焦重點地區、重點人群，政府、社會、個人協同推進提高人民健康水準」的防控策略。為「精準防控」提供有效指導。

白皮書由中國初級衛生保健基金會與中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所共同發起，由張建中研究員領銜的幽門螺桿菌感染防控團隊牽頭，組織大陸全國相關臨床、基礎、腫瘤、慢病及公共衛生領域專家共同完成，是大陸第一部具有中國特色的幽門螺桿菌感染診療防控手冊。

幽門螺桿菌是一種與多種重大慢性疾病相關的致病菌，具有傳染性，可引發包括幽門螺桿菌胃炎、消化性潰瘍、胃MALT淋巴瘤、原發免疫性血小板減少等多種胃腸道內外疾病。幽門螺桿菌感染後難以自愈，給患者帶來沉重的疾病負擔，若不治療往往呈終身感染狀態，嚴重情況下可引發胃癌。在大陸，居民幽門螺桿菌總體感染率近50％，具有人群感染率高、疾病負擔重、耐藥率高的特徵。

幽門螺桿菌是目前唯一確定的與胃癌發生密切相關的細菌性病原體，被列為I類致癌因數。絕大部分胃癌病例發生與幽門螺桿菌感染相關，2018年全球胃癌病例相關資料顯示非賁門胃癌占全部胃癌的82％，其中約90％的非賁門胃癌歸因於幽門螺桿菌感染。中國是胃癌高疾病負擔國家，胃癌發病率位列所有惡性腫瘤中的第4位、死亡率的第3位。由胃癌導致的死亡病例占全部癌症死亡病例的12.4％。

數據顯示，2018年中國感染相關癌症病例中約78萬，其中34萬歸因於幽門螺桿菌感染，約占43.6％。幽門螺桿菌感染控制是預防胃癌發生的最重要、最可控的手段。根除幽門螺桿菌可顯著降低胃癌及其癌前病變發生的風險，是明確的人類胃癌的一級預防措施。及早篩查和根除幽門螺桿菌，可有效降低胃癌發生率。然而，大陸幽門螺桿菌感染基數龐大，患者的疾病負擔被嚴重低估，公眾對幽門螺桿菌感染的危害及根除獲益知曉程度較低，幽門螺桿菌感染區域防治水準差異較大。

發布會上介紹，此次發布的白皮書是大陸第一部具有中國特色的幽門螺桿菌感染防控的指導性檔，系統總結了中國幽門螺桿菌感染在防控領域取得的成就，全面梳理了關於幽門螺桿菌感染相關疾病及疾病負擔，以及在大眾認知度、醫療衛生水準、臨床治療和公共衛生方面的基本情況，並提出了系統的應對策略和建議。

對於白皮書發布的意義，本白皮書項目總體負責人，中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所研究員張建中指出，針對目前大陸幽門螺桿菌的感染和防治現狀，白皮書從整體層面制定幽門螺桿菌防控策略，提出了「預防為主、防治結合的原則下，以基層為重點，把幽門螺桿菌防治融入當地政策，多措並舉，聚焦重點地區、重點人群，政府、社會、個人協同推進提高人民健康水準」的防控策略。白皮書將有效指導疾病精準防控，助力根除幽門螺桿菌感染防治手段在大陸加速實施，助力提升中國消化系統疾病防控能力，進一步降低大陸幽門螺桿菌感染的疾病負擔。

除關注感染者及其家庭成員的診斷及根除治療外，人群干預策略是從整體層面降低幽門螺桿菌感染疾病負擔的最有效策略，整體人群干預可快速降低幽門螺桿菌感染相關胃炎和消化性潰瘍的疾病負擔，並對胃癌起到一級預防作用，具有突出的成本效益優勢。

白皮書針對不同感染人群提出了不同的防治措施和建議。首先，對於胃癌高發區的人群採取「篩查-治療」策略，這是由於中國胃癌高發區人口集中了相當比例的胃癌病例，對人群實行幽門螺桿菌感染干預是胃癌的一級預防措施，可降低43％-52％的胃癌發生風險，從高發人群入手干預符合中國國情的策略選擇。隨著中國社會經濟的發展，幽門螺桿菌感染干預擴展到非胃癌高發區人群將是未來的工作目標和發展方向。

防控幽門螺桿菌應重視合理診療及根除治療

白皮書中特別強調，幽門螺桿菌感染的防控應重視合理診療及根除治療。根除治療應遵循「檢測-治療」原則，一旦檢測出幽門螺桿菌感染，如無抗衡因素存在，均應鼓勵進行根除治療。

對幽門螺桿菌進行根除治療會減少或消除幽門螺桿菌對長期慢性炎症的全身影響，包括消除胃黏膜炎症、加速潰瘍癒合、降低潰瘍復發率、減輕胃黏膜病變等。根除治療還會帶來顯著的社會獲益，如傳染源減少、家庭內部及人群內的傳播減少，可有效降低胃癌等相關疾病的發病率和疾病負擔、提高生活品質。在藥物選擇方面，白皮書推薦選擇的藥物應具備相對藥效明顯、副作用低和耐藥率低的特徵。

對於家庭的診療策略，白皮書明確指出，幽門螺桿菌感染存在明顯的家庭聚集現象，感染幽門螺桿菌的家庭成員是持續存在的傳染源，與其共用生活器具和密切接觸是導致部分其他家庭成員感染的重要原因，如果家庭成員中仍有幽門螺桿菌感染者存在，即使個別成員根除治療成功，也存在較高的再感染風險。家庭成員中與感染者共同居住的成年人，如無抗衡因素，應積極檢測和根除幽門螺桿菌，可降低家庭成員的感染和再感染風險。

北京大學第一醫院消化內科教授胡伏蓮表示，預防和控制幽門螺桿菌感染，特別是作為一級預防措施，可有效降低胃癌的發生率，將成為醫療衛生工作的優先事項之一。長遠來看，白皮書對於持續推進幽門螺桿菌的規範化診療，提高人民健康水準、延長人群健康壽命具有重要意義。可以說，白皮書將助力完善醫院對消化道疾病的防治體系建設，提升醫務工作者對幽門螺桿菌診療的救治能力，為下一步規範化診療工作的開展指明了方向。同時會進一步提高公眾對幽門螺桿菌及其感染危害的客觀、科學認知，加強患者對於根除幽門螺桿菌感染的重視以及致癌因素的預防篩查意識，提升患者的治療信心。