hito流行音樂獎今晚頒獎。即將主持金曲獎頒獎典禮的韋禮安今晚表示已和黃子佼、魏如萱討教經驗；遭網友製作惡意影片的庾澄慶表示，已經和律師溝通中，研擬走法律途徑遏止。

歌手戴佩妮以相隔6年推出的專輯「被動的觀眾」獲得hito製作人獎；並將角逐金曲獎華語歌后、最佳作曲人獎。戴佩妮表示，其實覺得最大的敵人是自己，「他們都是贏家，我不是對手。」她說「愛自己」是近年創作宗旨，期待音樂自我療癒也給樂迷溫暖。

嘻哈歌手熱狗今晚獲得hito饒舌歌手獎及2022hito年度十大華語歌曲獎，也將競逐金曲獎華語歌王等獎項。熱狗表示，聽過曾當過金曲獎評審的夥伴分享，理解金曲獎評選過程要經過好幾輪投票，能夠入圍已經像是「中樂透」。他說，華語歌王可以頒發給歌手熊仔，「我比較希望拿下作詞人獎，我們1人拿1個是很完美的結果。」

韋禮安今晚摘下最受歡迎男歌手等共3個獎項。他將主持金曲獎頒獎典禮，他今天受訪承認「非常緊張」，目前正積極籌備中，有和資深主持黃子佼、也曾主持金曲獎的魏如萱討教經驗，魏如萱鼓勵他放輕鬆並相信專業團隊，「她說越放鬆表現會越好，就像演唱會互動那樣。」韋禮安笑說，雖然成為今年金曲獎遺珠，但當歌手多年，已能放寬心看待。

歌手庾澄慶（哈林）今晚擔任表演嘉賓。5月底遭網友惡意製作「永別了庾澄慶！突發心臟病不幸傳噩耗」影片，庾澄慶今天表示，今晚已經到了表演現場，「狀態滿自然的，不是裝出來的。」他表示，若不斷討論只會幫這類型影片增加流量，已經和律師研擬走法律途徑。

同樣擔任表演嘉賓的蕭敬騰表示，今年的事業重心是推出新專輯，會是滿特別的企劃案。蕭敬騰表示，新專輯前期計畫已經很完整，但尚未正式開始執行。（編輯：李亨山）1120603