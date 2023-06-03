民進黨性騷事件連環爆，媒體人董成瑜在臉書透露，自己曾經在一場任職媒體與藍營要角的聚會上，被一名時任縣長、如今是立委的人士性騷擾，該名媒體人直接點名就是傅崐萁，現場有多位人證，包括前台北市長郝龍斌。國民黨強調，即刻啟動黨內性平調查機制，會依照事實及證據妥適處理。

董成瑜在臉書發文，自己曾經在一場任職媒體與藍營要角的聚會上，被一名時任縣長、如今是立委的人士性騷擾「抱著我的頭親我」。傅崐萁表示，從未利用權力關係對女性或下屬性騷擾，他尊重及支持性別平權，若有任何性騷擾情事，「請依法提出告訴」。

該媒體人則再次於臉書發文，她說，看到傅崐萁的最新聲明，不禁失笑，「原先因為感到厭惡而不想提及他的名字。既然如此，我就正式告訴大家，就是他」。

國民黨發聲明表示，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持毋枉毋縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。