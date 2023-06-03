2023時報金犢獎評審於今(3日)在臺北、北京同步展開複審、決審，兩岸近百位評審選出最優秀作品，將於6月19日在成都「金犢創意節」的頒獎典禮上，角逐最後的年度大獎。臺灣頒獎典禮則於7月2日於新北市政府大禮堂舉行。

金犢獎舉辦32年以來，全球華人學子的參賽作品數量年年創新高，2022年達9萬多件，本屆更收到10萬1500件作品，再創歷史新高。組委會特邀34位臺灣企業人士、行業精菁英與學者組成評審團，並推選常一飛擔任主席，副主席為張志浩與賴建都。

早上9點半舉行的兩岸連線開幕儀式上，北京大學新聞與傳播學院陳剛院長致詞時強調：「金犢獎是全球華人的創意大平臺，致力於培養具備未來領袖能力、對社會有貢獻的英才。

旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛表示，評審來自不同專業領域，讓金犢獎更專業、更公平，勝出的作品有更全面的影響力，成為學子未來創作標竿。

成都已連續4年與金犢獎合作，今年6月16日至20日舉行金犢創意節。原成都市委宣傳部副部長師江特別飛到北京，出席開儀式，熱情邀約評審與參賽學生6月中旬到成都參加頒獎典禮。

簡短的開幕儀式結束後，臺灣的34位評審分為5組，各自檢視作品、評判優缺點。由於作品件數多，討論激烈，直到下午6點才告一段落。受訪時，評審大多認為今年作品不但數量增多，而且在質量上也有大幅提升，創意與技術水準都比往年高，且以往兩岸作品中常見的地域與文化差異逐漸消弭，有許多令人驚豔的好作品。

主席常一飛認為，臺灣與大陸因地域距離，過去兩岸作品的文化屬性、風格會有比較明顯的差異性。隨著資訊傳播與地球村的概念，空間感被縮短，人的生活思維逐漸受到同步化的影響，風格差異越來越小，看不出來作品出自哪個地域。其次，他覺得作品所有的環節應該都要面面俱到，盡可能的展現到位，但許多年輕人過於習慣用視覺去閱讀、生活影像化，作品焦點都放在視覺，文字琢磨力量變少了，這是很可惜的。

邁肯行銷傳播董事長暨執行長張志浩表示，學生們的作品的技術性都有一個基本的訓練，但對於廣告主題策略上的、消費者的洞察、目標、對象的洞察上面，可以再深入一點。世新大學數位多媒體設計學系賴建都系主任表示，部份作品內容受到疫情或解封的影響，深度都比過去的作品精進很多，臺灣同學的作品展現很多細膩的地方，但某些地方看得出受到一些限制；大陸同學的作品中，比較敢創造一些不一樣的東西。他們希望學生們不論參加競賽，或進入職場，要更仔細閱讀題目或企業主的需求，挖掘核心再發揮創意，才能做出令人感動的作品。