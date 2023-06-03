台東市長陳銘風、政風室主任温庭瑩親送失物至台東警分局完成拾得物報案手續，台東警分局呼籲當事人盡速來認領。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東市利姓清潔隊員拾金不昧，市公所將對利員優良事蹟擇期表揚。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「古云書中自有黃金屋」，台東市的垃圾場也藏「金」，台東市公所1名利姓清潔隊員昨日在整理垃圾堆時，發現1只拉鍊包，打開一看赫然發現內有15個紅包袋且裝滿鈔票，總金額近4萬元，隨即報案，台東警分局呼籲當事人盡速來認領。

台東市公所表示，清潔隊利姓隊員於資源回收場進行分類工作時，發現1只白色拉鍊包便打開查看，裡面竟有大批紅包袋且裝滿鈔票。利員想起市公所實施政風、廉政宣導時，都有強調提醒拾獲現金或貴重品時的處理流程，立即向上逐級報告處置，市公所也將對利員拾金不昧的優良事蹟擇期表揚。

經公所初步清點，15個紅包袋裝有千元鈔、百元鈔，其中1包還是裝有多枚1角的人民幣，總共是3萬9000元，今日上午由台東市長陳銘風、政風室主任温庭瑩親送至台東警分局完成拾得物報案手續，清點金額完畢後入庫保管。由於包內無身份證件或其他資訊，失主身份有待釐清，台東警分局也呼籲當事人速來認領。

台東警分局分局長陳蔚文提醒，部分民眾為了防竊，會將現金、金飾或珠寶等貴重物品夾雜在衣櫃等大型家具內，且用牛皮紙袋、報紙或塑膠袋等包裝掩飾讓人不易察覺，當大掃除或搬家時，反而一時不察就當作垃圾或資源回收物棄置，呼籲民眾丟棄上述物品前務必先仔細檢查，以防造成損失。