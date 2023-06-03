大陸人氣節目《乘風2023》（原名：乘風破浪的姐姐，以下稱浪姐）目前第四季熱播中，女星們透過多次表演展現自我，多名台灣女星也都有好的表現，話題不斷。而過去許多參加過浪姐的女星，都表示因為練習瘦了不少，也非常疲累；近日參加過兩季節目的那英，在旅遊實境秀《嚮往的生活》憶起當時瘦了10公斤，還勸身邊的大咖女星周迅絕對不能去，間接認證浪姐有多激烈。

大陸旅遊實境秀節目《嚮往的生活》，從2016年至今已經有七季，除了有固定的班底，最新的兩集邀請多名藝人，包括那英、周迅、毛不易、張凌赫和好妹妹樂隊，各種互動都造成熱烈討論。

其中在大家聚一起聊天時，那英突然聊到先前參加浪姐的經驗，她先問周迅節目組是否有邀請她，沒想到下一秒那英脫口，「妳絕對不能去，不能去，真的，太嚇人了」；之後那英解釋，她從參加浪姐後，還去了不少實境秀節目，狀態最好的是《聲生不息》，因為能唱她想唱的歌，但在浪姐則是暴瘦10公斤左右。

過去其實就有多名出演過浪姐的女星，也曾透露自己瘦了很多，笑說節目主旨根本是瘦身，「親身經歷勸退，差點沒用手抓住人」、「聽說周迅唱歌很好聽，那英這樣根本讓節目組看上周迅」、「那英講話真的太有趣，她應該自己有一個脫口秀」、「周迅去浪姐應該可以C位出道吧」。