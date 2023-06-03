周湯豪在台上感謝粉絲支持，激動哭了。（環球音樂提供）

周湯豪今登高高雄巨蛋開唱，全場嗨翻。（環球音樂提供）

周湯豪今晚（３日）在高雄巨蛋舉辦「REALIVE」演唱會，他身兼創意總監、視覺統籌、造型與舞台設計等多職，演唱會更是全面優化，數度有粉絲朝舞台上丟內衣、內褲，還有粉絲在黑色內衣上面寫電話向他示愛，而他唱到〈Healthy mind〉、〈All Good〉時，邊繞場邊拿拍立得自拍丟下台送粉絲，全場嗨爆。

周湯豪唱到〈Fuck with me〉時，6名辣妹扭臀挑逗，屁股蛋全都露，他順勢輕拍了女舞者屁股，氣氛炸裂。而在唱到（Thanks For The Love）時，他憶起出道過程，更感性落下男兒淚，他哽咽說：「這裡有沒有從一開始就陪著我到現在的粉絲呢？當年，我需要3000個人才可以辦出道演唱會，如果你當天有來的話，謝謝你！謝謝你們陪我走到現在。」以這首歌獻給在場的每一個人。

而他為媽媽比莉製作的〈比莉卡厲害〉，入圍本屆金曲獎最佳單曲製作人獎，演唱會尾聲，比莉壓軸登場演唱這首歌，母子倆也合唱〈什麼都不必說〉，周湯豪說：「我們是史上第一個入圍金曲獎的母子。我已經贏了！」

比莉誇兒子又會寫歌又製作，自己要頒獎給他，不過「最厲害的是『比莉卡厲害』，因為我很會生！」全場喝采。高雄場落幕後，「REALIVE」將於6月24日移師香港九龍灣國際展貿中心舉辦，購票詳情可洽快達票。