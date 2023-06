周湯豪在台上感謝粉絲支持,激動哭了。(環球音樂提供)

周湯豪今登高高雄巨蛋開唱,全場嗨翻。(環球音樂提供)

周湯豪今晚(3日)在高雄巨蛋舉辦「REALIVE」演唱會,他身兼創意總監、視覺統籌、造型與舞台設計等多職,演唱會更是全面優化,數度有粉絲朝舞台上丟內衣、內褲,還有粉絲在黑色內衣上面寫電話向他示愛,而他唱到〈Healthy mind〉、〈All Good〉時,邊繞場邊拿拍立得自拍丟下台送粉絲,全場嗨爆。

周湯豪唱到〈Fuck with me〉時,6名辣妹扭臀挑逗,屁股蛋全都露,他順勢輕拍了女舞者屁股,氣氛炸裂。而在唱到(Thanks For The Love)時,他憶起出道過程,更感性落下男兒淚,他哽咽說:「這裡有沒有從一開始就陪著我到現在的粉絲呢?當年,我需要3000個人才可以辦出道演唱會,如果你當天有來的話,謝謝你!謝謝你們陪我走到現在。」以這首歌獻給在場的每一個人。

而他為媽媽比莉製作的〈比莉卡厲害〉,入圍本屆金曲獎最佳單曲製作人獎,演唱會尾聲,比莉壓軸登場演唱這首歌,母子倆也合唱〈什麼都不必說〉,周湯豪說:「我們是史上第一個入圍金曲獎的母子。我已經贏了!」

比莉誇兒子又會寫歌又製作,自己要頒獎給他,不過「最厲害的是『比莉卡厲害』,因為我很會生!」全場喝采。高雄場落幕後,「REALIVE」將於6月24日移師香港九龍灣國際展貿中心舉辦,購票詳情可洽快達票。