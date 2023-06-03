「台南國際龍舟錦標賽」因疫情停辦兩年，將於今年6月18日盛大回歸，今(3)日台南市長黃偉哲也出席點燈儀式，宣告台南國際龍舟錦標賽回歸，也祈求媽祖加持，庇佑今年賽事順利平安、台南風調雨順。黃偉哲也在臉書表示，即日起安平天后宮將有 12 艘龍舟擺列，側邊LED燈會在晚上亮起，成為安平期間限定的夜間燈景。

黃偉哲今晚出席安平開台天后宮的點燈儀式，為競賽使用的大小龍舟點燈，宣告台南國際龍舟錦標賽回歸，也祈求媽祖加持，庇佑今年賽事順利平安、台南風調雨順。黃偉哲表示，今年預定有103個隊伍參賽，開幕式更安排火舞表演，象徵台南「越來越火」。

黃偉哲也在臉書表示，今天光是看到開場火舞就令人震撼，更期待開幕日的完整表演，即日起，來安平天后宮就可看到12艘龍舟擺列，側邊LED燈會也會在晚上亮起，成為安平期間限定的夜間燈景，歡迎民眾捕捉。

黃偉哲也提到，6月 18 日開幕當天，將有水龍共舞的精采表演，歡迎各地民眾來台南，觀賞「陸上有火龍、水上有龍舟」的演出，保證驚艷、盛況空前！

台南市政府指出，今年台南國際龍舟錦標賽18日登場，於19日至21日舉行初、預賽，並在6月22日端午節當日進行決賽，開幕式將安排火舞表演，驅除疫癘，也打造台灣火龍和台南龍舟水龍共舞、營造水火同源護台南的意象。