另一方面，美國國會通過債限法案，全球最大石油消費國美國違約警報解除，加上就業報告推升暫緩升息期望，激勵國際油價2日大漲逾2％。

美國西德州7月期油2日收盤勁揚2.3％，報每桶71.74美元；布蘭特8月期油攀升2.5％，報每桶76.13美元。不過兩項油品周線連袂收黑，此為3周來首見，跌幅超過1％。

石油供需基本面承壓和總體經濟憂慮，持續影響油價走勢。OPEC+集會正值油市面臨供給波動、需求不確定性，和經濟籠罩潛在衰退陰影。

由沙國與俄羅斯在內的23個產油國組成的OPEC+，自去年10月以來每日減產200萬桶。部分會員國4月宣布自願減產，合計每日160萬桶。

許多市場觀察家認為OPEC+本次將維持產量不變，但OPEC+4月宣布減產大出市場意料，且沙國能源部長沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Abdulaziz bin Salman）5月稍晚警告，要讓油市投機客付出慘痛代價，外界解讀為OPEC+可能進一步減產。

安達（Oanda）資深市場分析師厄拉姆（Craig Erlam）表示，沙國能源部長放話要讓放空油價的投機客好看，此番言論很難讓人忽視。

匿名的OPEC+代表透露，本次集會不太可能宣布進一步減產。熟知內情人士指出，OPEC+關注全球庫存狀況更甚於油價，布蘭特期油每桶75美元以上將讓OPEC+安心。

高盛分析師預期OPEC+維持產量不變，不過高盛日前在報告中表示，OPEC+進一步減產的機率有35％。

能源顧問機構Rystad Energy表示，產油國油長關注高油價對全球經濟的衝擊，產油國本次可能採取觀望態度，暫緩任何行動。