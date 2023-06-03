發現親人大搞婚外情究竟該如何是好？一名男網友表示，爸爸聲稱股票慘賠上百萬，希望他抵押房子救濟，未料後來發現是爸爸偷養小三，還想要買房子送對方，直說罹患癌症的媽媽根本不像是個女人，「正常男人當然會有需求，男人應該要互相體諒」，這番言論讓他無法接受，只好上網發文求助。然而，網友的意見卻相當兩極。

原PO在《匿名公社》發文表示，印象中爸爸對股票一竅不通，但某天卻說玩股票慘賠200萬，希望能抵押原PO夫妻倆的房子還債，在原PO的逼問下，爸爸才支支吾吾地坦承，其實背著一家人在外面養小三，對方還逼他買房，否則就要分手。

原PO一聽氣得當場飆罵，沒想到爸爸竟然還敢回嘴，直說媽媽罹患癌症多年，已經不像個女人，「是正常的男人當然會有需求，男人就應該要互相體諒」。爸爸的這番理論讓原PO完全無法接受，他表示，媽媽罹癌4年左右，但爸爸和小三已經糾纏3年，等於媽媽才生病沒多久爸爸就大搞外遇。

氣不過的原PO想要和媽媽告狀，但太太建議他別衝動，只要爸爸願意和小三結束關係，就能大事化小，未料爸爸斷然拒絕，還將原PO夫妻倆臭罵一頓，隨即離家出走，讓罹癌的媽媽非常擔心。對此，原PO猶豫究竟是否該和媽媽坦承，只好上網發文和網友請益。

貼文一出，讓許多網友覺得火大，「這個爸真的是差勁到極致，是我一定會跟媽說真話」、「小三你在用，要兒子媳婦幫忙出錢，笑話」、「爸爸真噁心，硬要把外遇合理化，還把腦筋動到你們的房子上」。然而，也有人認為應該要和媽媽坦承，「如果我是媽媽，我不會想當最後一個知道的人」、「媽媽已經生病了還騙他，到時只會更難過、更難接受」。