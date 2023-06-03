民進黨近來連環爆性騷事件，引發熱議。前新黨發言人王炳忠認為，陳年舊案為何現在才曝光？他質疑，是綠營內部自己人看不下副總統賴清德推林飛帆、李正皓、雞排妹參選。

王炳忠今(3日)在臉書粉專PO文認為，民進黨內「性騷」接連爆，陳年舊案何以現在才曝光？說到底就和行政院前發言人陳宗彥接受性招待一樣，綠營內部有自己人看不下賴清德推林飛帆、李正皓、雞排妹參選，所以針對李正皓開始爆，接著指向林飛帆擔任民進黨副秘書長隱匿黨內性騷案，一路就如滾雪球愈滾愈大。

王炳忠接著指出，不知道這波「性騷」爆料還會爆出多少，但這些涉案人等有個共同點，幾乎都和民進黨在野時期倚靠的所謂「學運」、「社運」掛有關，巔峰之作當然就是高舉「民主進步」旗號的「太陽花」。

王炳忠點出，因為這波綠營「性騷」延燒，才讓大家察覺當初那些宣稱「監督當權者」的「進步人士」，原來一個個早被民進黨收編成黨內高幹，不只是「林九萬」，還有號稱「左派」、主張獨立建國的吳濬彥，現在都成了民進黨高層主管，幫著掩蓋黨內那些見不得光的猥褻壓迫，鎮壓來自基層黨工的申訴。至於什麼獨立建國、公投制憲，通通早就沒人管啦。

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