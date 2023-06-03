發生交通事故約30秒後，女駕駛才從車上下車，並且竟然先查看車損，而未先關心受傷的騎士與行人。（翻攝自臉書爆料公社）

台北市文山區木新路三段，今(3)日上午9時許發生一起交通事故，有輛左轉轎車疑似未注意直行機車，發生2車碰撞後，又波及走在斑馬線上的母子，而這段影片也被分享在網路上，網友看到事故發生後，汽車駕駛竟在車內待了30秒，並且下車竟先是關心愛車車損，而未先關心受傷的母子與騎士，讓網友氣炸表示「遲遲才下車，下來還先看自己的車況不去關心人」、「撞到還不急不徐的慢慢下來看自己的車，罔顧人命自私的人」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並分享1段57秒交通事故影片，影片拍攝地點位於台北市文山區木新路三段，從影片中可見，有名媽媽牽著兒子走在斑馬線上要過馬路，當走至斑馬線中央時，因右前方有輛白色車輛疑似未注意前方還有直行機車，便要左轉通過，豈料當白車擦撞到機車後，機車噴飛波及斑馬線上的母子，媽媽直接翻了一圈，而孩子也被撞到一旁。

母子遭機車波及，媽媽整個180度「倒頭栽」摔在地，而其孩子也噴飛一旁。（翻攝自臉書爆料公社）

而這名媽媽波及不到3秒時間，一臉焦急立刻起身關心、安慰孩子，也不顧自己受了傷，一旁的路人也趕緊像前幫忙，然而，車上的女駕駛在車上待了30秒後才下車，但第一時間並未關心受傷母子以及受傷騎士，而是先關心愛車車頭的損毀狀況。

影片一出，網友紛紛留言表示「了30秒才下車，人沒怎樣下車先看自己的車？」、「超傻眼的，下車竟先看車況」、「這倒底懂不懂理讓直行車啊？」、「遲遲才下車，下來還先看自己的車況不去關心人」、「撞到還不急不徐的慢慢下來看自己的車，罔顧人命自私的人」、「還只看自己車損，這種神主牌可以不要讓她上路嗎」、「汽車駕駛下車還先看他自己的車」、「還在那邊看車是怎樣，人家路過的騎士都下來幫忙了」。