UMI一現身帶領全場觀眾「冥想」。（Wonderful Entertainment Asia提供）

佩德艾利亞斯開心拿出龍舟造型板子。（Wonderful Entertainment Asia提供）

「So Wonderful Festival」今（3日）在桃園陽光劇場登場，集結歐美、亞洲人氣歌手一連嗨唱9小時，前「A$AP Mob」成員FERG（速可達福星）首度登台，便帶來長達1小時的演出，快嘴獻上13首歌曲，台下歌迷特別在夜晚中開啟手機手電筒為他「燈海」應援，讓他相當開心，途中一度衝下台與前排粉絲互動，更有多位熱情女粉絲丟胸罩上台，現場氣氛嗨到最高點。

美國新生代R＆B創作女歌手UMI，身為東西方文化綜合體，一現身帶領全場觀眾「冥想」，除了用英文講解之外，也貼心地用中文強調「冥想、放鬆」，讓大家稍作休息、歸零後重新專注於自己的美聲演出，而她也從第3首歌〈DOWN TO EARTH〉便開始帶動全場粉絲「跳跳跳」，一連演唱16首歌曲之後，在氣氛達到最高潮時以中文「我愛你」向台下觀眾致謝道別。

「挪威清新小王子」佩德艾利亞斯（Peder Elias）唱完第1首〈Hide ＆ Seek〉後便直接坐到舞台最前緣，超親民作風展露無遺，他興奮表示很高興首次來台，還特別帶了自己的3名樂手一起演出，演場到第4首歌〈Row Your Boat〉之前，更可愛地拿出台灣唱片公司應景準備的龍舟造型板子跟觀眾萌喊「看到這個你們就知道我要唱哪首歌了吧」。中間不僅頻向台下發送手比愛心、帶動唱，最後更高喊「我愛台灣」讓全場氣氛嗨到最高點。