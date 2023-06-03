JJ今晚壓軸hito流行音樂獎頒獎典禮。（粘耿豪攝）

JJ今晚壓軸hito流行音樂獎頒獎典禮。（粘耿豪攝）

林俊傑（JJ）今晚（3日）壓軸「hito流行音樂獎」頒獎典禮，他身穿Valentino 2023年最新秋裝帥氣登場，歌單一股氣囊括〈翅膀〉、〈江南〉、〈曹操〉、〈交換餘生〉及〈孤獨娛樂〉等共16首歌，更特別的是，他此次演出結合最新科技，將演出歌單的關鍵詞輸入AI，譜出林俊傑腦海中對於歌曲的意境畫面，也是台灣首次有團隊以AI打造出影像動畫，運用在大型舞台上，別具創新。

JJ曾獲2座金曲歌王獎座，今擔綱壓軸為典禮增色許多；JJ近期忙於展開《林俊傑JJ20》世界巡迴演唱會，4月底也發行出道20週年的第15張全新專輯《重拾_快樂 Happily Painfully After》。這次擔任2023 hito流行音樂獎頒獎典禮壓軸演出嘉賓意義非凡，林俊傑說：「想起當時首次大型巡演《就是俊傑世界巡迴演唱會》站上台北小巨蛋舞台的心情，歷歷在目。」

據了解，他下半年將啟動大陸巡演、安排逾20場次，也是他繼2019年12月福州「聖所世界巡迴演唱會」後，相隔4年開返大陸開唱。對此他所屬經紀公司JFJ回應：「各種籌備中，到合適的階段會正式官宣，大家一起期待吧。」