THAT'S UNBELIEVABLE 🤯@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023

英超霸主曼城完成衛冕任務後，下一個目標將是「三冠王」頭銜，今（3日）在英格蘭足總盃冠軍賽上，曼城先發制人，以迅雷不及掩耳的速度，開賽只花了13秒的時間就成功破門，打破足總盃決賽最快進球紀錄。

寫下英超3連霸的曼城，本季爭取冠軍的狀況沒有前2季來得那麼順利，長時間佔據英超龍頭的兵工廠，曾一度拉開8分積分差距，卻在賽季尾段失速，遭到曼城逆轉丟掉英超冠軍，兵工廠本季排在榜首的天數長達248天，成為歷年未奪冠球隊當中最多。

足總盃、歐冠聯賽都成功打進決賽，曼城有望自1999年曼聯後，再度有英超球隊寫下三冠王的紀錄，恰巧足總盃冠軍賽的對手正是同城死敵曼聯，兩強對決也讓溫布利球場湧進了滿場9萬人觀看，不過才剛開賽不久，就發生讓人傻眼的狀況。

上半場由曼城先開球，本次的主角鞏多安（Ilkay Gundogan）將球回傳，門將接著大腳把球送向前場，就在兩隊一陣爭搶後，曼聯後衛林德洛夫（Victor Lindelof）試圖解危，卻不慎將球頂向自家禁區前緣，鞏多安算準腳步後做出凌空抽射，曼聯門將德赫亞（David De Gea）根本來不及反應，曼城只用了13秒先馳得點，也是歷屆足總盃冠軍賽的最速進球，打破了前曼聯前鋒薩哈（Louis Saha）的25秒紀錄。目前半場結束，兩隊以1比1平手。