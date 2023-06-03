代表海運與港口營運商的太平洋海事協會（PMA）2日透過推特發布聲明稿表示，勞方代表國際碼頭與倉儲工會（ILWU）採行一致的干擾行動，中斷洛杉磯、長灘、奧克蘭、西雅圖、懷尼米（Hueneme）和塔科馬（Tacoma）等數個港口的運作。

ILWU同日亦在聲明稿指出，勞方持續與資方進行艱難的對抗，基層勞工「決定表達不滿」。ILWU表示港口的工人「仍在工作」，但港口的消息人士表示，工人人數不足以維持港口繼續運作。

ILWU的聲明並未明確談到薪資，但提及「基本要求」，包括健康與安全，以及海運和碼頭業者在過去2年海賺5,000億美元。

長灘港主管柯德洛（Mario Cordero）表示，將持續監控碼頭活動，並敦促PMA與ILWU真心誠意地繼續協商，以達成公平的協議。

洛杉磯港和長灘港的發言人在2日稍晚表示，雖然勞工短缺，但港口仍持續運作。奧克蘭港的發言人表示，因為沒有足夠的人手處理貨櫃，貨物運作暫停，預期要到5日才能恢復正常作業。

根據熟知消息人士表示，由於勞方就薪資談判進行抗議，在港口缺乏工人的情況下，預期港口運作停擺將在美國西岸擴散。