消防人員與港務消防隊將男子吊掛打撈上岸搶救，但男子已無生命跡象。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中正區正濱漁港3日晚上9時許發生一起墜海意外，據了解有一男子乘坐電動輪椅「直接」墜入海中，民眾發現後緊急通報消防局。基市消防局派員趕抵現場，並聯繫基隆港務消防隊共同救援。然男子打撈上岸時，已無生命跡象，後送基隆醫院搶救。至於男子詳細落海原因，有待後續進一步調查釐清。

基隆市消防局表示，3日晚間8時57分接獲通報，有1名乘坐身障電動輪椅的民眾落海，該局立即出動8車、1艇、人員12名(含潛水人員4名)，另通知轄區基隆港務消防隊出動3車、5人前往救援，於晚間9時53分回報人已救起，但該65歲男子已無生命跡象，後送基隆醫院持續搶救。

據了解，該男墜海時人與輪椅並未分離，疑似是將雙腿綁在電動輪椅上。至於男子為何會落海，仍有檢警進一步調查釐清。

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