南韓女子天團BLACKPINK世界巡迴演唱會3、4日前進日本大阪京瓷巨蛋，未料1日官方緊急宣布成員Jisoo(金智秀)確認新冠肺炎，僅有另3名成員如期開唱 ，對此，Jisoo在個人IG發布長文，向BLINK(BLACKPINK粉絲名)表達歉意。

BLACKPINK所屬經紀公司YG娛樂日前發布公告，表示Jisoo於5月30日出現輕微感冒的症狀，篩檢結果是陰性，但1日再度檢測呈現陽性，因此考量到藝人身體健康與所有人的安全，不得已決定缺席2場在日本大阪的演唱會，但強調另3位成員Jennie、Lisa跟Rosé會盡最大的努力，帶給大家精彩的表演。

而Jisoo也在IG限時動態發布道歉長文，她表示在簽售會中，跟粉絲約定好在大阪見面，如今過了3年，抱著期待的心想見到大家，結果自己沒遵守諾言，感到非常心痛，不過她表示即使自己突然不能出席，也請大家不要忘記她的心會一直和粉絲同在，請大家盡全力支持在舞台上的3名成員，在演唱會中創造幸福的回憶。

Jisoo發長文道歉。(圖/Jisoo IG)

最後Jisoo也說自己會早日康復，以最好的模樣與粉絲們見面，希望大家都能健健康康，期待下次相見，接著，附上3年前在大阪慶生的照片，寫下：「我懷念我們一起過生日的時光。」