民進黨近日爆出性騷且遭上司吃案風波，短短2天共有5案，就有網友翻出，一名綠營大老不但曾性侵過女秘書，甚至咬傷對方乳頭，事後還稱「誰叫你長得太漂亮」，至今仍不認錯。

70歲的工運大老賴萬枝，2012年曾獲民進黨提名不分區立委，但在2014年某次企業工會中，一名女秘書不勝酒力，回房休息，護送的友人一一出房間後，她便脫下內衣，換上睡衣休息，未料賴萬枝假裝離開房間，實則埋伏在房內，待女秘書躺上床準備入睡之際，撲上前強吻脫衣，指侵得逞，甚至還咬傷對方乳頭。

女秘書奮力抵抗，成功推開賴萬枝後，賴離開前回頭竟說：「今天如果對你造成傷害我很抱歉，但我有錯，你更有錯，誰叫你長得漂亮又優秀」。事後賴萬枝遭起訴，判刑3年2個月。

賴上訴辯稱，被害人內衣褲並無自己DNA，否認有性侵之事，聲請再審，高院則表示，被害人案發時曾把胸罩脫下來，穿著短袖及短褲睡覺，就算她的內衣褲沒有驗出賴的DNA或唾液，也不足以反推被害人指述非實在，今年3月底裁定駁回再審，維持原判。