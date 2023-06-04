根據《美麗島電子報》日前公布民調，2024總統大選參選人中，民進黨賴清德支持度35.8%，民眾黨柯文哲25.9%，國民黨侯友宜18.3%。媒體人吳子嘉透露，侯友宜現在已經不是18.9%，已站到20趴以上。他並指出，侯友宜若出現一個天縱英明的操盤手，他馬上就會翻盤。

吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中表示，國民黨中央加上侯友宜的競辦，稱之為「競選總部」。侯友宜競總內部沒有像金小刀這樣的人物；柯文哲也沒有；賴清德則有新潮流整個團隊，力量非常強。

吳子嘉接著指出，目前還看不到侯友宜的總操盤手，若能短時間看到他的操盤手上檯面，刺激一下，對民調會有幫助；甚至一旦出現天縱英明的操盤手，侯友宜可望馬上翻盤。

吳子嘉透露，禮拜一、禮拜二《美麗島電子報》再加做了一次國政民調，侯友宜已經不是18.9%，已站到20趴以上，可見上次在高雄粉絲見面會的效應，確實有出來。問題是，侯友宜的操盤手到底是誰？