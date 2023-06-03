近日性騷話題鬧得沸沸揚揚，夯劇《人選之人－造浪者》編劇之一簡莉穎，也在臉書發長文，控訴曾遭知名作家性騷，讓她留下很大的陰影，但卻遭到男方否認，對此，簡莉穎也再度回應，「他肯定是騷擾太多人不記得了。」

簡莉穎透露自己大學時，被這位業界前輩強壓，不僅親她、撫摸她，還強行拉她的手放在自己下體上，問她：「大不大？」並隔著褲子在她身上磨蹭，讓她留下很大的傷痕。

對此，這名作家受訪時否認性騷，表示簡莉穎錯置、杜撰，這些細節都不是他會做的，據《三立新聞》報導，簡莉穎無奈表示「他肯定是騷擾太多人不記得了」，並在臉書留言區，貼出3名受害者出來指認的遭到性騷的往事。

簡莉穎直言文壇人士早就傳遍他的惡行，只是沒人端上檯面說，透露自己會講出來，也是因為知道他罄竹難書，因為自己現在有一點資歷，我不敢講誰還敢講，認為這種打著某種文學旗幟到處佔便宜的人，就是要爆出來，希望不要再讓他得到資源去霸凌別人。