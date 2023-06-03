為迎接新冠疫情後的觀光復甦，在行政院及交通部指導之下，交通部觀光局於6月3日世界自行車日同步辦理3場大型活動，期待透過北、中、南3地騎乘活動及貴賓車友連線共同響應世界自行車日。

3場活動地點分別是北部場基隆湖海灣至萬里國聖埔、中部場東勢客家文化園區至后里馬場，以及南部場大鵬灣環灣自行車道，3日活動當日由總統蔡英文親自領騎，以及行政院院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部部長王國材等人共同騎乘同時，透過交通部運輸研究所研發環騎圓夢APP將環台自行車路線劃分成50條路段，各參與分組機關也同步從50路段起點同時騎乘，藉由環騎圓夢APP將自行車騎乘軌跡拚成台灣形狀，共同響應世界自行車日活動。

為擴大世界自行車日響應活動參與度，交通部觀光局除邀請桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江線等13個地方政府或民間團體6月3日舉辦自行車騎乘相關活動，宣導節能減碳及推動自行車綠色旅遊的目標外，交通部觀光局亦邀請駐臺機構貴賓，包括國家地理雜誌在內的國際主流媒體團及海外組團旅行社參與並向國際宣傳推廣。