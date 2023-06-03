肯亞總統魯托（William Ruto）本週五（2）呼籲其他非洲領導人開始採取措施，以泛非洲支付和結算系統（PAPSS）取代美元。這一套境外結算系統已經於2022年1月啟動，允許非洲國家在彼此之間進行貿易時使用各自的貨幣進行結算，而不用再過一層美元，

綜合《北非郵報》（The North African Post）以及區塊鏈專業媒體Bitcoin.com 2日報導，魯托在論壇上建議非洲國家可以通過鼓勵中央銀行和商業銀行加入泛非洲支付和結算系統，開始展開去美元的過程。這一套支付系統由非洲進出口銀行（Afreximbank）和非洲大陸自由貿易區（AFCFTA）秘書處共同開發，得到了非洲大陸各國的央行的支持。繼東協10國（ASEAN）、巴西、上海合作組織（SCO）、歐亞盟（EEC）、金磚國家（BRICS）、中東地區後，非洲也將走上去美元化的道路。

魯托解釋為何非洲國家必須放棄美元：「由於各國法定貨幣的差異，我們進行國與國之間的商品和服務貿時，結果，我們都處於美元的環境之中。」

在使用這一套結算系統時，產業界唯一需要關心的是物流和服務。「貨幣結算的繁瑣任務」將由泛非洲的多邊貿易融資機構，非洲進出口銀行負責。