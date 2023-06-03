義大利北部一處湖泊日前發生一起遊湖船遭強風吹翻沉沒事件，全船23人有4人死亡。除了船主夫婦，所有乘客均具情治背景；死者沒有驗屍；生還者火速離境，就醫者沒有治療紀錄；事發6天之後沉船仍未拉上岸，檢方無法執行調查程序。整起事件多處帶有懸疑色彩，很難不令人聯想到間諜小說情節。

英國廣播公司報導，5月28日，義大利北部與瑞士交界風景如畫的旅遊勝地馬焦雷湖（Lake Maggiore）有一艘遊湖船強風吹翻沉沒，全船包含船主夫婦總共23人，大多數人自行游上岸或由其他船隻搭救，4人不幸死亡。死者有2人服務於義大利特務機關、1人曾任職以色列維安單位，船主俄羅斯籍妻子也不幸身亡。

馬焦雷湖南端分屬義大利倫巴底（Lombardy）、比第蒙（Piedmont）兩個大區，北端屬於瑞士蒂西諾邦（Ticino）。義大利倫巴底大區有好幾家軍民兩用技術業者，瑞士則被視為諸多特務、間諜的過境國家。

義大利消防搜救人員日前再度下水，試圖讓沉船浮起。

這起船難引發大眾高度關注。當地媒體最初報導，這艘船此行是以慶生會名義遊湖，但多家義大利主要媒體指，事發當天義大利、以色列兩國情報員在船上舉行祕密工作會議。一部分乘客在馬焦雷湖當地曾擁有公寓與房舍。

承辦此案的檢察官諾切里諾（Carlo Nocerino）說，全船乘客除了船長卡米納提（Claudio Carminati）與俄羅斯籍妻子，其餘21人均有情治工作背景，其中13人是義大利情報員、8人為以色列情報員。

這艘「歡愉號」（Goduria）出航名義是替船上某人慶生，然而船隻在湖面突遇一場風速每小時逾70公里的劇烈風暴襲擊。船長卡米納提描述，「短短30秒之間，世界末日降臨在我們身上，船隻即刻翻覆，乘員全體落水」。他向調查人員表示，行前未獲任何惡劣天候預報，遊船至今還停留在湖裡。

Italy boat accident: Questions surround spy deaths on Lake Maggiorehttps://t.co/dHS9vUb1hp — ITV News (@itvnews) June 3, 2023

目前卡米納提正在接受刑事調查，以確認有無導致船難發生、過失殺人責任。他的50歲俄籍妻子波茨柯娃（Anna Bozhkova）是死者之一，擁有義大利居留權。其他3名罹難者包括：62歲的阿隆齊（Claudio Alonzi）與53歲的巴諾比（Tiziana Barnobi），兩人均為義大利情治單位成員；50歲的艾列茲（Shimoni Erez）已自以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）特務工作退休。

義大利媒體明白寫出艾列茲的大名，以色列媒體卻一直迴避此事。義媒還指，4人死因均為溺斃，卻未經法醫驗屍。

倖存者舉動也耐人尋味。義媒報導，生還乘客上岸後急急返回旅館收行李走人，住院者火速出院甚至查無就醫文件。以色列籍乘客連租賃汽車尚未歸還就跳上自母國專程飛抵米蘭接人的飛機機離境，身分均未公布。檢查官諾切里諾向英國廣播公司表示，這類事件僅公布死難者姓名是正常作法。

義大利北部馬焦雷湖遊湖船發生翻船事件後，搜救人員到場搜救。（路透）

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室週三證實，船難以色列籍死者是「摩薩德」退休人員，尼坦雅胡盛讚此人在職數十年為國盡忠職守，但「考量其工作性質，礙難敘明其身分」。其遺體已送回以色列。

事發至週六（3日）進入第7天，「歡愉號」竟還未拖上岸。諾切里諾說，船隻仍沉在湖中，調查程序難以展開。他直言，這艘船乘客上限15人，事發時全船人數超出8人，人員超載讓船長在惡劣天候中操控船隻更加困難。地方法院正在調查搭載人數為何超限、到底有沒有在不該出航的惡劣天候遊湖。諾切裡諾表示，船隻是否遵守安全規範、維修情況、認證與保險也是調查重點。

此事仍有諸多環節未能釋疑，各種揣測很可能持續延燒。義大利特警「憲兵隊」（Carabinieri）也協助調查此案，但調查範圍僅限船隻與天候，不會調查船上人員活動。