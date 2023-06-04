近日民進黨內性騷擾事件一再爆發，據勞動部2022年工作場所就業平等調查及推估，約有20萬名受僱勞工最近一年在工作場所遭受性騷擾，其中約14萬名（3.3％、426萬名受僱女性推估）為女性勞工、6萬名（1.3％、479萬名受僱男性推估）為男性，但提出申訴分別僅3萬（0.7％）及9500人（0.2％），未提出申訴的主因皆為「當開玩笑，不予理會」。

調查指出，女性受僱者遭性騷擾，未提出申訴的主因為「當開玩笑，不予理會」、「擔心失去工作」、「擔心別人閒言閒語」及「不知申訴管道」，但申訴後大多的女性均認為有改善；男性受僱勞工曾受性騷擾比率為近年新高，提出申訴約為9500人，申訴人數也偏低，未申訴主因則為「當開玩笑，不予理會」及「擔心受二度傷害」，幾乎所有申訴的男性受僱勞工直言申訴後也沒改善。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，除了會透過性別工作平等法課予雇主性騷擾防治義務外，也會努力加強宣導，雖然無法消滅所有的個案，但會努力防治、減少發生，萬一發生事件後，雇主也應做好妥適處理。