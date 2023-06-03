好心有好報！有名媳婦在網上分享，以前和婆婆總勢不兩立、針鋒相對，然而自從婆婆患了失智症，就只記得她，當她回娘家，婆婆還會吵鬧要找她，甚至還私房錢全都交給她，然而，婆婆後來被送到療養院，她看到婆婆的背影感到心疼，於是將婆婆接回家照顧，如今婆婆已經忘記所有人，但唯獨記得「愛吵架」的她。

一名人妻在臉書社團「匿名2公社」發文，她提到和婆婆以前的關係不好，一說話就是針鋒相對、愛吵架，因此2人幾乎沒在說話，豈料，某天她發現婆婆行為異常，且記憶變很差，經醫院檢查後，發現婆婆得了失智症，過沒幾年，婆婆連家人、老公都會「突然忘記」，甚至看到大嫂、二嫂還會將人趕走。

人妻表示，雖然婆婆會突然忘記很多人，但就是不會忘記她，有時婆婆還會把私房錢全給她，若她回娘家，婆婆則會哭鬧著要找她，但是，她看到婆婆睡著後的樣子，就覺得很可憐，「以前那麼強勢的人，怎麼變成這副樣子」。

人妻繼續說，婆婆曾被大伯、二伯送去療養院，她偷偷跑去看婆婆，發現其背影非常心疼，於是把婆婆帶回家照顧，而神隊友也有幫忙申請「喘息服務」，讓她有休息的空間，人妻感嘆，現在婆婆已經忘記所有人「唯獨記得這個愛跟她吵的媳婦」。

文章一出，網友紛紛留言表示「你會有好報的！辛苦你了，也要記得要多休息」、「可以扶持失智長者，是非常辛苦又有愛心的行為」、「妳真善良，會有福報的」、「妳是婆婆的福氣，也是她的天使，現在更是她世界裡的唯一」、「唯一妳刺激她腦部，所以只記得妳」、「婆婆知道，你內心是善良的」、「好媳婦、好心有好報」、「這麼做，很累，但是正確的」。