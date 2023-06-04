中風、車禍、又或者缺氧性腦病變，都有可能成為植物人，植物人無法自理生活，照護方式以「維持生命穩定」為主，平均照顧每人每月花費約4到6萬元，對不少家庭來說，是沉重的經濟負擔。創世基金會針對經濟弱勢植物人安養，提供住宿式生活照顧服務，全台安養逾2000名植物人，其中成立20年的新店分院，共有72張床位提供照護，但由於建築老舊，嚴重影響住宿安全，遠雄文教公益基金會（以下簡稱：基金會）除了贊助修繕款項之餘，也號召10位企業志工捲起衣袖，協助整修。

走入創世基金會新店分院，映入眼簾的是破裂損壞的地板、老舊電線及發霉的天花板，嚴重影響環境安全與品質，但贊助與募款受到新冠疫情大幅減少，讓安養院苦無足夠經費修繕，導致環境安全日漸堪憂。基金會為了落實「關懷社會」等目標，並呼應「改變，有我們撐你」之企業精神，投入此項修繕專案，並邀請10位企業志工加入，當中就包括有豐富實作經驗的遠雄營造同仁。此次修繕工程中有一重點為重新配電拉線，降低大量使用照護設備時，可能導致的電壓過載風險，同時還將電線線徑更換為符合現行法規之規格，以提升用電安全。除了用電安全，志工團隊更拆除年久失修、導致破損漏水的隔間牆，重新配置水電管線再施作封板，另外破損的地板、與發霉的天花板也一併汰舊換新，藉以打造出安全無虞的安養空間。

為落實聯合國聯合發展目標的SDGs 1「消除全球一切形式的貧窮目標」以及SDG 3「確保及促進各年齡層健康生活福祉與目標」，基金會長期投入公益修繕服務，深入台灣各個角落的學校、

照護機構乃至清寒家庭，帶來更安全的活動場域。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「創世基金會創立以來，替許多患者的家庭減輕負擔，而遠雄文教基金會也致力於幫助弱勢家庭，投入社會公益，儘管無法給予直接的專業醫療協助，不過我們可以藉由發揮建築本業核心能力，協助優化環境，讓病患能在此環境安養，並受到良好的照護，希望透過公益修繕，讓照護者與被照護者，有更良善的安養空間。」

秉持著「回饋社會，關懷弱勢為己任」，遠雄文教公益基金會自2016年推動公益修繕以來，只要有需要幫助的弱勢族群，便不辭辛勞趨身前往，希望藉由帶頭做起的行動力，達成企業肩負的社會責任，建構更美好的社會與未來。