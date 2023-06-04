蟑螂是惱人的生物，因生命力頑強，又被稱為「打不死的小強」，加上繁殖速度快，1隻蟑螂1年就可以繁衍成1000萬隻蟲蟲家族，相當驚人。對此，家事達人陳映如分享1招「不用化學藥劑」的抓捕蟑螂法，只要用一點點啤酒，就能讓小強自投羅網，經過1晚實測果真抓到2隻，且不用擔心牠們逃脫，「效果不錯」。

「不用化學藥劑的捕蟑螂法。」陳映如2日在臉書發文，「今天要跟大家分享一招有效又安全的捕蟑螂法，那就是用啤酒。對的，沒錯！就是請蟑螂喝啤酒。前天我用黑啤酒做土司，還剩下一點點，想說直接丟掉有點可惜，就決定請蟑螂喝。」

家事達人陳映如分享1招「不用化學藥劑」的抓捕蟑螂法。（圖／翻攝自陳映如-Sona Queen的生活筆記本臉書）

至於詳細方法，陳映如提到「方法很簡單，把啤酒放在瓶子中，瓶口口徑要蟑螂進得去的大小。然後把瓶子斜放靠在牆面。如此一來，蟑螂聞到酒香就會進去瓶內，但因為是斜放，所以進得去，出不來。我放在我家洗衣間一晚，捕捉到兩隻小蟑螂，效果不錯，而且不必用到市售的除蟑劑。這方法我很蠻喜歡的，大家可以試試看。」

據了解，蟑螂喜歡潮濕、溫暖、食物充足的地方，如果不希望家中出現蟑螂，就要保持環境的乾淨整潔，需要經常打掃、清除垃圾。假若想要在短時間內快速殺死蟑螂，可以使用蟑螂藥，最好是固體的藥劑，因為液體的藥物被蟑螂沾上，可能帶到其他地方，進而污染食物，不可不慎。

家事達人陳映如分享1招「不用化學藥劑」的抓捕蟑螂法。（圖／翻攝自陳映如-Sona Queen的生活筆記本臉書）

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