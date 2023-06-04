根據《財訊》報導，全球升息腳步尚不見盡頭，債券殖利率已經迎來史上投資老手都沒看過的甜蜜買點，「非投資等級債券」動輒8%以上的殖利率更是吸睛，成為部分通路主打的長投商品；但未來景氣下行風險提高，「違約率攀升」將成為非投資等級債券的致命傷，無法承受較大波動的投資人不可不慎。

據4月底彭博資訊顯示，各類債市殖利率普遍高於10年平均，尤其全球非投資等級債券殖利率高達9.22%，優於10年平均的6.24%；就算僅聚焦美國的非投資等級債券，殖利率也高達8.48%，優於10年平均的6.15%。

殖利率驚人 大環境難樂觀

《財訊》報導指出，看似甜美的殖利率，華南永昌投信全球投資等級債券基金研究團隊卻觀察到，今年債券型基金的資金流向卻是往投資等級債靠攏；EPFR Global統計5月至10日為止，債券型基金資金整體流入63億美元，其中投資等級債流入92億美元，但非投資等級債券流出23億美元，今年以來非投資等級債券總計流出131億美元。

富達國際全球固定收益投資長Steve Ellis近期來台發表演說時就認為，美國非投資等級債券的利差目前約在450個基點，這樣的數字換算市場預期，未來市場違約率僅2.7%，但在市場預期經濟將衰退的前提下，違約率並不會僅有2.7%。也就是說，目前美國非投資等級債券的利差，並不足以提供衰退環境下的足夠保障。

根據《財訊》報導，大拇哥投顧也認為，現階段投資等級債優於非投資等級債，原因是企業成本仍高；過去1年聯準會升息與近期銀行危機接連發生之後，企業融資成本明顯攀升，即使市場樂觀預期聯準會明年初有機會降息3~4碼，但銀行端仍持續收緊放貸標準、放貸意願也降低，目前小型企業與低信評公司的融資利率攀升至近10年新高，將對實體經濟和就業持續產生衝擊。

另外，企業將面臨高庫存、盈餘成長及獲利率承壓的狀況。大拇哥投顧指出，非投資等級債券的利差目前已脫離波段低點，雖然相對以往危機時期仍屬溫和，但美國銀行危機揭露了信用緊縮可能發生的風險，未來信用利差有機會再次擴大。

CCC等級 違約率恐攀升

《財訊》也發現，從全球各地區的違約率數字來看，確實呈現攀升的狀況。2022年美國非投資等級債券違約率僅為0.5%，今年預估將達1.2%，未來1年可能來到3~4%區間；歐洲非投資等級債券違約率為2~3%，亞洲扣除中國以外為0.5%，但如果包含中國將高達6.5%。